La smemorata di Vigevano che crede di essere Julia Roberts

La smemorata di Vigevano; il mistero di una donna senza nome e senza memoria convinta di essere l'attrice Julia Roberts. La chiamano la smemorata di Vigevano e sta facendo rapidamente parlare di sé sul Web. E' stato Repubblica il primo sito a dedicare un articolo al suo caso, alquanto bizzarro. Ma chi è questa donna misteriosa e perché la sua identità è avvolta nel mistero? Tutto comincia a Vigevano quando una misteriosa donna viene portata all'ospedale per disintossicarla da una severa sbronza. Il problema; la paziente, in evidente stato confusionale, non ricorda affatto il suo nome né dove abiti. Non ha documenti con sé e non è possibile rintracciarne le ...

