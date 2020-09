Inps, Tridico si raddoppia lo stipendio con effetto retroattivo (Di sabato 26 settembre 2020) Pasquale Tridico si è raddoppiato lo stipendio con effetto retroattivo. Il compenso passa da 62mila a 150mila euro l’anno. ROMA – Pasquale Tridico si è raddoppiato lo stipendio (con effetto retroattivo). Come riportato da La Repubblica, i ministri Catalfo e Gualtieri hanno accettato la richiesta del presidente dell’Inps con il suo compenso che è passato da 62mila a 150mila euro l’anno. Nel decreto l’incremento è previsto anche per il presidente dell’Inail (stesse cifre di Tridico), per i vicepresidenti dei due istituti (40mila euro che diventano 60mila in caso di deroghe) e per i consiglieri di amministrazione che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Pasqualesi èto locon. Il compenso passa da 62mila a 150mila euro l’anno. ROMA – Pasqualesi èto lo(con). Come riportato da La Repubblica, i ministri Catalfo e Gualtieri hanno accettato la richiesta del presidente dell’con il suo compenso che è passato da 62mila a 150mila euro l’anno. Nel decreto l’incremento è previsto anche per il presidente dell’Inail (stesse cifre di), per i vicepresidenti dei due istituti (40mila euro che diventano 60mila in caso di deroghe) e per i consiglieri di amministrazione che ...

