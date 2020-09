Grande Fratello, feeling Gregoraci-Pretelli: arriva la smentita (Di sabato 26 settembre 2020) Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli: subito la smentita Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continuano ad essere molto intimi durante la loro permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello. Ma nelle ultime ore è arrivata una netta smentita dell’ex moglie di Flavio Briatore dopo … Leggi su viagginews (Di sabato 26 settembre 2020) Fin dal suo ingresso nella casa delElisabettasi è avvicinata a Pierpaolo: subito laElisabettae Pierpaolocontinuano ad essere molto intimi durante la loro permanenza all’interno della Casa del. Ma nelle ultime ore èta una nettadell’ex moglie di Flavio Briatore dopo …

