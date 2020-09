Giorgia Palmas ha partorito | Filippo Magnini papà per la prima volta | è nata la piccola Mia

(Di sabato 26 settembre 2020) Fiocco rosa per. Ieri, venerdì 25 settembre, èla loro bimba, a cui la coppia ha scelto di dare il nome “Mia”. A dare l’annuncio proprio i due neo-genitori che, dopo aver condiviso i momenti più belli della gravidanza con i loro followers sui social, hanno voluto pubblicare lafoto della. leggi anche l’articolo —> Raffaella Mennoia Instagram, pazzesca nel tailleur rosa: «Meglio di una tronista»hapapà per la: èla...

supergiada88 : @Giorgia_Palmas Augurissimi! ??Tante congratulazioni...Di cuore...E un benvenuto alla vostra piccola! ?????? - VanityFairIt : L'annuncio, via social, da due emozionati mamma e papà - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: È nata Mia, la figlia di Filippo #Magnini e Giorgia #Palmas - zazoomblog : Giorgia Palmas ha partorito: la commovente dedica di Filippo Magnini – FOTO - #Giorgia #Palmas #partorito: - infoitcultura : È nata Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

«Oggi è un giorno meraviglioso perché tu amore nostro infinito sei arrivata tra di noi». Inizia con queste parole il post su Instagram, di Giorgia Palmas che annuncia la nascita della figlia Mia, frut ...È un'emozione unica per l'ex nuotatore, diventato padre per la prima volta. Mentre Giorgia Palmas era già mamma di Sofia, oggi 12 anni, avuta da Davide Bombardini, per Filippo Magnini Mia è la prima f ...