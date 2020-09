Gabriel Garko scherza dopo il coming out: “Camminerò con altre gambe, ma non con i tacchi!” (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko dopo il coming out è un uomo più leggero e finalmente risoluto. Il prossimo sabato pomeriggio, sarà ospite di Silvia Toffanin dopo racconterà per quale motivo non ha detto fin dal principio di essere omosessuale, inventando – suo malgrado – relazioni amorose e flirt con donne. Gabriel Garko ironizza dopo il coming out:... L'articolo Gabriel Garko scherza dopo il coming out: “Camminerò con altre gambe, ma non con i tacchi!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 settembre 2020)ilout è un uomo più leggero e finalmente risoluto. Il prossimo sabato pomeriggio, sarà ospite di Silvia Toffaninracconterà per quale motivo non ha detto fin dal principio di essere omosessuale, inventando – suo malgrado – relazioni amorose e flirt con donne.ironizzailout:... L'articoloilout: “Camminerò con, ma non con i tacchi!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

