Gabriel Garko, pioggia di critiche su Instagram: “Un gesto di convenienza” (Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolo Gabriel Garko, pioggia di critiche su Instagram: “Un gesto di convenienza” . Gabriel Garko su Instagram ringrazia tutti per il sostegno ricevuto, tuttavia qualcuno non è d’accordo con lui, come mai? Gabriel Garko ha voluto ringraziare, con un post su Instagram, tutti i suoi fan e i suoi nuovi follower per il sostegno che gli stanno dimostrando. L’attore ha postato, infatti, una foto con il numero dei … Leggi su youmovies (Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolodisu: “Undi convenienza” .suringrazia tutti per il sostegno ricevuto, tuttavia qualcuno non è d’accordo con lui, come mai?ha voluto ringraziare, con un post su, tutti i suoi fan e i suoi nuovi follower per il sostegno che gli stanno dimostrando. L’attore ha postato, infatti, una foto con il numero dei …

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - federicomyangel : RT @trashloger: Comunque sono felicissima che Gabriel Garko abbia fatto coming out. Non oso immaginare come si sia sentito in tutti questi… - BrigidaMicarel1 : Ammirazione sconfinata x Gabriel Garko -