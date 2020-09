Gabriel Garko e la lettera per Adua: “Costretto ad avere un segreto, ora sei libera” (Di sabato 26 settembre 2020) Quello che ha fatto Gabriel Garko in diretta al Grande Fratello VIP 5 ieri non spetta a noi etichettarlo e non spetta sicuramente a noi neppure giudicarlo. Il gesto dell’attore però, a dispetto di quanti pensano, probabilmente è andato ben oltre il volersi liberare da un segreto, e cosa più importante, dire presto quale sarà il motivo di tutto questo. Il gesto di Gabriel ha ridato ad Adua la libertà di aprirsi, di non essere costretta a tacere o a mentire quando le si chiede di questa relazione. Una favola d’amore, un amore che non c’è mai stato. Una fiction anche nella vita reale perchè Adua sapeva ma non ha mai tradito la fiducia che Gabriel aveva in lei ma anche la persona che tutto questo, come un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 settembre 2020) Quello che ha fattoin diretta al Grande Fratello VIP 5 ieri non spetta a noi etichettarlo e non spetta sicuramente a noi neppure giudicarlo. Il gesto dell’attore però, a dispetto di quanti pensano, probabilmente è andato ben oltre il volersi liberare da un, e cosa più importante, dire presto quale sarà il motivo di tutto questo. Il gesto diha ridato adla libertà di aprirsi, di non essere costretta a tacere o a mentire quando le si chiede di questa relazione. Una favola d’amore, un amore che non c’è mai stato. Una fiction anche nella vita reale perchèsapeva ma non ha mai tradito la fiducia cheaveva in lei ma anche la persona che tutto questo, come un ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - chernajadyra : Ma poi uno non deve dire che i gay sono sterco. Ame, non fate ridere con queste battute sull’ovvietà del coming out… - flavvix : RT @musagete10: Che Gabriel #Garko fosse omosessuale lo si sapeva.. Che abbia avuto la forza di dirlo in questo mondo di pregiudizi e sch… -