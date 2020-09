Gabriel Garko. Dopo il coming out, scopriamo chi è il suo fidanzato (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko. Dopo la rivelazione coraggiosa fatta durante il Grande Fratello Vip, arrivano le prime indiscrezioni su chi possa essere il compagno del celebre attore Ci sono voluti 48 anni a Gabriel Garko per essere finalmente se stesso pubblicamente. Ieri ha rivelato in diretta nazionale, durante una puntata del Grande Fratello Vip, di essere omosessuale. … L'articolo Gabriel Garko. Dopo il coming out, scopriamo chi è il suo fidanzato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 settembre 2020)la rivelazione coraggiosa fatta durante il Grande Fratello Vip, arrivano le prime indiscrezioni su chi possa essere il compagno del celebre attore Ci sono voluti 48 anni aper essere finalmente se stesso pubblicamente. Ieri ha rivelato in diretta nazionale, durante una puntata del Grande Fratello Vip, di essere omosessuale. … L'articoloilout,chi è il suoproviene da YesLife.it.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - kenyabros1 : RT @Cambiacasacca: Gabriel Garko che fa coming out ci ha sorpreso come quella volta che mio figlio ha confessato di aver fatto lui i disegn… - xxxmamacitaseye : RT @larywonderland: Ho letto un commento sotto al video di Gabriel Garko in cui una ragazza scriveva: “finalmente si è liberato dal persona… -