FS Sistemi Urbani si aggiudica il Premio Urbanistica con Rail City Lab di Torino (Di sabato 26 settembre 2020) (Teleborsa) – FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS Italiane, è fra le vincitrici del Premio Urbanistica, per la categoria "Rigenerazione ambientale, economica e sociale". Il concorso, indetto dalla rivista scientifica dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), ha selezionato i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, evento organizzato da INU e Urbit. La premiazione della 17esima edizione "Progetti per il Paese" avverrà alla Triennale di Milano dal 17 al 20 novembre 2020. FS Sistemi Urbani, impegnata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo non funzionale all'attività ferroviaria, si è aggiudicata il riconoscimento con il progetto ...

(Teleborsa) - FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS Italiane, è fra le vincitrici del Premio Urbanistica, per la categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale”. Il concorso, indetto dall ...

Via libera in Consiglio all’ampliamento del parcheggio alla stazione

Mancava solo il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune per ultimare la fase burocratica e iniziare quella operativa. Permesso che è arrivato durante l’ultima sedut ...

