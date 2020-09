Formula 1, Villeneuve sulla Ferrari: “Vincere? Se ne parla nel 2022, podi di Leclerc arrivati con fortuna” (Di sabato 26 settembre 2020) Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997, ha parlato del difficile momento della Ferrari in un’intervista al Corriere della Sera. “Penso che a Maranello sapessero già che sarebbero stati tanto indietro – spiega il canadese, oggi opinionista Sky – Leclerc all’inizio ha ottenuto due podi, ma ci sono voluti bravura, fortuna e tutte le stelle allineate. In questo momento non c’è performance e i regolamenti congelati non permettono di crescere più di tanto.” Secondo il 49enne canadese, figlio del grande Gilles, il futuro sarà migliore: “Di vincere se ne riparla nel 2022, l’anno prossimo sarà però importante per costruire una base forte partendo ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Jacques, campione del mondo di1 nel 1997, hato del difficile momento dellain un’intervista al Corriere della Sera. “Penso che a Maranello sapessero già che sarebbero stati tanto indietro – spiega il canadese, oggi opinionista Sky –all’inizio ha ottenuto due, ma ci sono voluti bravura, fortuna e tutte le stelle allineate. In questo momento non c’è performance e i regolamenti congelati non permettono di crescere più di tanto.” Secondo il 49enne canadese, figlio del grande Gilles, il futuro sarà migliore: “Di vincere se ne rinel, l’anno prossimo sarà però importante per costruire una base forte partendo ...

