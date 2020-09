Di Marzio: “Ranocchia al Genoa libera il posto a Darmian” (Di sabato 26 settembre 2020) Il punto sul calciomercato dell’Inter fatto da Gianluca Di Marzio Il noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter durante il suo intervento ai microfoni di Deejay Football Club. “L’Inter deve completare la cessione di Ranocchia al Genoa, si farà nei primi giorni della settimana prossima. Poi entrerà Darmian, è già praticamente dell’Inter: i contratti sono già pronti. Poi il resto dipenderà da eventuali uscite importanti, vedi Skriniar. Se lui esce, vedremo se il club nerazzurro riuscirà a centrare gli obiettivi in lista: primo Milenkovic, poi Smalling e Kabak”. L'articolo Di Marzio: “Ranocchia al Genoa ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Il punto sul calciomercato dell’Inter fatto da Gianluca DiIl noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter durante il suo intervento ai microfoni di Deejay Football Club. “L’Inter deve completare la cessione di Ranocchia al, si farà nei primi giorni della settimana prossima. Poi entrerà Darmian, è già praticamente dell’Inter: i contratti sono già pronti. Poi il resto dipenderà da eventuali uscite importanti, vedi Skriniar. Se lui esce, vedremo se il club nerazzurro riuscirà a centrare gli obiettivi in lista: primo Milenkovic, poi Smalling e Kabak”. L'articolo Di: “Ranocchia al...

