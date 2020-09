Covid, Perin del Genoa positivo con febbre (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato questa mattina. 'Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina è risultato positivo'. Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere delMattiaè risultatoaldopo un tampone effettuato questa mattina. 'era a casa con qualche linea dida ieri e questa mattina è risultato'.

SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport… - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - Sport_Mediaset : +++ #PERIN POSITIVO AL #COVID: NON CONVOCATO PER #NapoliGenoa +++ #SportMediaset - RaiSport : ? #Genoa, #Perin positivo al #Covid19 #Maran: 'La #squadra partirà per #Napoli nel pomeriggio' ??… - fede_200_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport #SkySerieA… -