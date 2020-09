Conte ' Quota 100 non sarà rinnovata | ora riforma delle pensioni'

(Di sabato 26 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - "100 è stato un progetto ditriennale per supplire a un disagio sociale che si era creato. Non è all'ordine del giorno il rinnovo di100". Lo ha detto il ...

HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Stop a quota 100' - fanpage : Ultim'ora Il Premier Conte elimina Quota 100 e annuncia la riforma del reddito di cittadinanza - fattoquotidiano : Quota 100, Conte: “Il rinnovo non è all’ordine del giorno, era progetto triennale” - SoniaLaVera : RT @Gianmar26145917: #Conte: quota 100 non sarà rinnovata, riforma pensioni e reddito cittadinanza da migliorare...Sui #DecretiSicurezza: v… - tempoweb : #Conte rinnega Conte e abbatte #quota100. E Salvini lo azzanna: barricate contro la Fornero #pensioni #inps… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Quota

Il Conte II rinnega il Conte I. Via quota 100, rimodulazione per il reddito di cittadinanza. E Matteo Salvini annuncia battaglia: «Vogliono tornare alla Legge Fornero? La Lega non glielo permetterà».“Quota 100 non sarà rinnovata”. Questo è uno degli annunci più importanti fatti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Festival dell’Economia di Trento. Tanti sono i temi che ha trattato duran ...