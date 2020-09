Conte: “Orgoglioso per l’Italia, ora non dobbiamo disunirci” (Di sabato 26 settembre 2020) Il premier all’incontro “Insieme per Ricostruire, Riparte l’Italia” tenutosi a Bologna, si è detto fiducioso in un’Italia pronta alla ripartenza e con un grande potenziale. Le parole del Premier Nel video-messaggio Conte ha ringraziato tutte le autorità che hanno elogiato l’Italia per la gestione della pandemia:”Da premier sono orgoglioso per i riconoscimenti. dobbiamo essere fieri del nostro comportamento”. Dopo questo tuttavia il Premier ci ha tenuto a dare sicurezza agli italiani sulla ripartenza post-coronavirus:”Possiamo vincere la fase della ripartenza oltre a quella della resilienza, dobbiamo usare bene questa storica occasione”.Così ha parlato riferendosi ai 209 miliardi previsti dal Recovery Found: aiuto che Conte più ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) Il premier all’incontro “Insieme per Ricostruire, Riparte l’Italia” tenutosi a Bologna, si è detto fiducioso in un’Italia pronta alla ripartenza e con un grande potenziale. Le parole del Premier Nel video-messaggioha ringraziato tutte le autorità che hanno elogiato l’Italia per la gestione della pandemia:”Da premier sono orgoglioso per i riconoscimenti.essere fieri del nostro comportamento”. Dopo questo tuttavia il Premier ci ha tenuto a dare sicurezza agli italiani sulla ripartenza post-coronavirus:”Possiamo vincere la fase della ripartenza oltre a quella della resilienza,usare bene questa storica occasione”.Così ha parlato riferendosi ai 209 miliardi previsti dal Recovery Found: aiuto chepiù ...

