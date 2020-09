Berlusconi ancora positivo, è in isolamento ad Arcore (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Silvio Berlusconi, ancora positivo al Covid 19, si trova in isolamento a Villa San Martino, ad Arcore. Il presidente di Forza Italia e' tranquillo, spiegano dal suo staff, è operativo, ha colloqui telefonici con i collaboratori, ha partecipato a summit del partito popolare europeo nei giorni scorsi. Le condizioni di salute del Cavaliere, che martedì compirà 84 anni, sono costantemente monitorate ma non si sta valutando alcun ricovero in ospedale, si spiega. Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Silvioal Covid 19, si trova ina Villa San Martino, ad. Il presidente di Forza Italia e' tranquillo, spiegano dal suo staff, è operativo, ha colloqui telefonici con i collaboratori, ha partecipato a summit del partito popolare europeo nei giorni scorsi. Le condizioni di salute del Cavaliere, che martedì compirà 84 anni, sono costantemente monitorate ma non si sta valutando alcun ricovero in ospedale, si spiega.

