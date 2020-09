2020, ultimo report NOAA: è un disastro climatico. Inverno a rischio (Di sabato 26 settembre 2020) Clima impazzito. Lo dimostrano i dati rilevati. Secondo i dati elaborati dalla NOAA, il mese di agosto 2020 è stato il secondo mese di agosto più caldo a partire dal 1880 con una temperatura di 0,94°C superiore alla media del XX° secolo. Solo il mese di agosto 2016 è stato più caldo. Fonte NOAAE’ stato il 44° agosto consecutivo e il 428° mese consecutivo con una temperatura superiore alla media del secolo scorso. I 5 mesi di agosto più caldi sono tutti concentrati dal 2015 in poi. Questi dati, da soli, ci offrono un’ottima fotografia di quanto il clima si sia scaldato, ma non è finita qui. Infatti, nel Nord Emisfero questo mese di agosto è stato il più caldo di tutti, superando anche il 2016. In Europa è stato ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Clima impazzito. Lo dimostrano i dati rilevati. Secondo i dati elaborati dalla, il mese di agostoè stato il secondo mese di agosto più caldo a partire dal 1880 con una temperatura di 0,94°C superiore alla media del XX° secolo. Solo il mese di agosto 2016 è stato più caldo. FonteE’ stato il 44° agosto consecutivo e il 428° mese consecutivo con una temperatura superiore alla media del secolo scorso. I 5 mesi di agosto più caldi sono tutti concentrati dal 2015 in poi. Questi dati, da soli, ci offrono un’ottima fotografia di quanto il clima si sia scaldato, ma non è finita qui. Infatti, nel Nord Emisfero questo mese di agosto è stato il più caldo di tutti, superando anche il 2016. In Europa è stato ...

ZZiliani : Simpatica iniziativa della Panini. Nell’atteso album 2020-2021, le figurine di quattro indimenticabili punti di for… - SkySport : Roma-Juve, Pirlo: 'Dzeko purtroppo avversario. Dybala? Decideremo all'ultimo' - fattoquotidiano : Il pre-conto, l’ultimo ingegno del ristoratore evasore - BuyCoolTShirts : RT @ferrugianola: Per #scrivere non è necessario soltanto l'#esperienza e l'#immaginazione, occorre studiare e occorre documentarsi. Per l'… - acs_italia : RT @acs_italia: «Il #coronavirus non frena i conflitti armati, ma neanche la carità della Chiesa». E' il tema centrale dell'ultimo numero d… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 ultimo 2020, ultimo report NOAA: è un disastro climatico anche prossime stagioni Meteo Giornale Ciclismo: Longo Borghini ci resta di bronzo nel Mondiale delle olandesi

Il Mondiale femminile di Imola 2020 parla ancora olandese grazie ad Anna Van Der Breggen, ma sul podio sale anche l’azzurra Elisa Longo Borghini, terza dietro all’altra tulipana Van Vleuten. L’azione ...

Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della seconda puntata oggi, 26 settembre

Questa sera, sabato 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come ...

Il Mondiale femminile di Imola 2020 parla ancora olandese grazie ad Anna Van Der Breggen, ma sul podio sale anche l’azzurra Elisa Longo Borghini, terza dietro all’altra tulipana Van Vleuten. L’azione ...Questa sera, sabato 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come ...