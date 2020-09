Vite al limite, tragedia nel programma: addio ad uno dei protagonisti (Di venerdì 25 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Vite al limite, tragedia per uno dei partecipanti: perde la vita dopo l’intervento allo stomaco, aveva 41 anni ed era in coma. Ecco cos’è successo. tragedia a Vite al limite, il programma in onda su Real Time in cui il dottor Nowzaradan, esperto di obesità, si pone come l’ultima spiaggia per pazienti affetti dalla patologia ormai a livelli incontrollabili. Il medico accompagna le persone che si rivolgono a lui in un viaggio di rinascita, facendo seguire loro degli step precisi prima di acconsentire a procedere con l’intervento di chirurgia che le aiuterà a perdere peso. Tra i pazienti più famosi troviamo sicuramente Dottie Parkins, che ha fatto causa ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 25 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo.alper uno dei partecipanti: perde la vita dopo l’intervento allo stomaco, aveva 41 anni ed era in coma. Ecco cos’è successo.al, ilin onda su Real Time in cui il dottor Nowzaradan, esperto di obesità, si pone come l’ultima spiaggia per pazienti affetti dalla patologia ormai a livelli incontrollabili. Il medico accompagna le persone che si rivolgono a lui in un viaggio di rinascita, facendo seguire loro degli step precisi prima di acconsentire a procedere con l’intervento di chirurgia che le aiuterà a perdere peso. Tra i pazienti più famosi troviamo sicuramente Dottie Parkins, che ha fatto causa ...

f_sven_ : @remiromi1 Sepolti In Casa Pazzi Per La Spesa Vite Al Limite - clikservernet : Morta Coliesa McMillian di Vite al Limite: aveva 41 anni. Era entrata in coma dopo l’intervento per il bypass gastr… - Noovyis : (Morta Coliesa McMillian di Vite al Limite: aveva 41 anni. Era entrata in coma dopo l’intervento per il bypass gast… - FQMagazineit : Morta Coliesa McMillian di Vite al Limite: aveva 41 anni. Era entrata in coma dopo l’intervento per il bypass gastr… - zazoomblog : Era Teretha Hollis-Neely di Vite al Limite di 340 kg: oggi a 47 anni fa paura [FOTO] - #Teretha #Hollis-Neely… -