Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Jessica cotta, Davide tra due fuochi (Di venerdì 25 settembre 2020) nella puntata di oggi di Uomini e Donne, quella del 25 settembre, assisteremo alla parte conclusiva della registrazione effettuata l’11 settembre. Fino a questo momento si è parlato principalmente di Gianluca, per quanto riguarda il trono classico, e di Gemma, Armando, Nicola, Valentina e altri, per il trono over. Adesso, dunque, sarà il momento di parlare degli altri tronisti di questa edizione e i colpi di scena non mancheranno. Jessica è parecchio in sintonia con Davide. Sophie ha eliminato quasi tutti i suoi corteggiatori, mentre Davide sta conoscendo sia Selene sia Beatrice. nella puntata di oggi: il trono di Jessica e Sophie Le anticipazioni della ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020)didi, quella del 25 settembre, assisteremo alla parte conclusiva della registrazione effettuata l’11 settembre. Fino a questo momento si è parlato principalmente di Gianluca, per quanto riguarda il trono classico, e di Gemma, Armando, Nicola, Valentina e altri, per il trono over. Adesso, dunque, sarà il momento di parlare degli altri tronisti di questa edizione e i colpi di scena non mancheranno.è parecchio in sintonia con. Sophie ha eliminato quasi tutti i suoi corteggiatori, mentresta conoscendo sia Selene sia Beatrice.di: il trono die Sophie Le anticipazioni della ...

ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - giuliainnocenzi : Può sembrare una questione di lana caprina ma non lo è. Quando si rivolgono agli uomini portano il rispetto che mer… - FuocoDiDrago : RT @DBking85: Le meravigliose sculture in legno di Peter Demetz. L’artista italiano sviluppa dettagliate figure umane intagliando different… - LSveglia : @LBestiulli Di recente sono stato operato da un chirurgo donna. L'ho scelta perché ritengo le donne più precise e,… -