“Una passeggiata con” sei puntate con grandi ospiti sul canale web RogiosiPlus (Di venerdì 25 settembre 2020) “Una passeggiata con”, la prima produzione di RogiosiPlus, canale web ideato da Rogiosi Editore. Protagonisti delle prime due puntate Amedeo Manzo e Lello Esposito. Inaugurata oggi, venerdì 25 settembre, RogiosiPlus, il canale web di intrattenimento legato alla casa editrice Rogiosi Editore. La piattaforma di video streaming proporrà agli utenti contenuti di qualità divisi nelle categorie … Leggi su 2anews (Di venerdì 25 settembre 2020) “Unacon”, la prima produzione diweb ideato da Rogiosi Editore. Protagonisti delle prime dueAmedeo Manzo e Lello Esposito. Inaugurata oggi, venerdì 25 settembre,, ilweb di intrattenimento legato alla casa editrice Rogiosi Editore. La piattaforma di video streaming proporrà agli utenti contenuti di qualità divisi nelle categorie …

ComuneMI : Da sabato 19 settembre e per tutti i fine settimana (dalle 8 alle 20) la strada rurale di via Vaiano Valle diventa… - blujasmine3 : RT @seinonsei_: Franceska: a me della fama non interessa niente Adua: si sei venuta a fare una passeggiata ADORO #gfvip - alcinx : RT @varesenews: Una passeggiata alla scoperta del Parco Cintura verde sud - filosofiabionda : @insopportabile Io una passeggiata in spiaggia me la farei. - chiarafrolli : RT @seinonsei_: Franceska: a me della fama non interessa niente Adua: si sei venuta a fare una passeggiata ADORO #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : “Una passeggiata Autovettura bloccata da motorino: è reato? La Legge per Tutti