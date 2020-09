Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio di casi di contagio da covid in Italia e decessi rispetto alle precedenti 24 ore si registrano 23 morti 1786 nuovi casi con il 97 tradimenti guariti i tamponi nelle24 ore sono 108 mila diciannove Cambiamo argomento Papa Francesco ha accettato la rinuncia della carica di prefetto della congregazione delle cause dei santi e dei diritti connessi al cardinalato presentata da semina intercardinali Giovanni Angelo Becciu lo riferisce un bollettino della sala stampa Vaticana diffuso nella serata di ieri secondo quanto si apprende la decisione del papà è stata comunicata dallo stesso Bergoglio a Vecio in una udienza l’economia dell’eurozona si è ripresa più velocemente del previsto dalla prima ondata di co ...