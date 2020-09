Traffico Roma del 25-09-2020 ore 13:30 (Di venerdì 25 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico intenso sul Raccordo Anulare rallentamenti dallo svincolo della Nomentana fino alla Prenestina e carreggiata interna a San Basilio per una manifestazione chiusa al Traffico via Morrovalle via Recanati e via Loreto e linee di bus 344 424 Sono deviati su via Fiuminata e via Fabriano sciopero del trasporto pubblico oggi a Roma lo sciopero di 24 ore interessa ATAC Roma TPL e Cotral l’agitazione coinvolge bus tram e metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse e senza dalle 17 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Perché il mio sub hai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltointenso sul Raccordo Anulare rallentamenti dallo svincolo della Nomentana fino alla Prenestina e carreggiata interna a San Basilio per una manifestazione chiusa alvia Morrovalle via Recanati e via Loreto e linee di bus 344 424 Sono deviati su via Fiuminata e via Fabriano sciopero del trasporto pubblico oggi alo sciopero di 24 ore interessa ATACTPL e Cotral l’agitazione coinvolge bus tram e metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse e senza dalle 17 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Perché il mio sub hai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via del Mare km 7, possibili rallentamenti causa presenza di alberi sulla carreggiata altezza staz… - LuceverdeRoma : ???? #autostrade #incidente - A12 Roma-Civitavecchia - TRAFFICO BLOCCATO tra Civitavecchia Porto e Civitavecchia Nord… - 80snobperrie : Comunque Roma non si smentisce mai, c’è sempre un traffico della madonna in quella via e ora ci mettono il centro c… - TrafficoA : A12 - Viterbo-Civitavecchia - Traffico Bloccato A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Traffico Bloccato tra Civitavecchia Porto e Ci... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-09-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Roma, pendolari ammassati nonostante il Covid: "Atac non garantisce la salute dei passeggeri"

Roma, pendolari viaggiano come sardine: "Norme anti Covid non sono garantite dal servizio pubblico" Un reportage all'alba sulle linee dei pendolari che viaggiano ammassati su bus e vagoni nonostante l ...

Roma, tir rimane incastrato in curva a Ostia Antica: strada liberata dopo diverse ore

Una curva troppo stretta, almeno per un tir di grandi dimensioni. Ma anche un calcolo sbagliato delle distanze da parte dell'autista. È accaduto così che mercoledì sera un camion con rimorchio sia rim ...

Roma, pendolari viaggiano come sardine: "Norme anti Covid non sono garantite dal servizio pubblico" Un reportage all'alba sulle linee dei pendolari che viaggiano ammassati su bus e vagoni nonostante l ...Una curva troppo stretta, almeno per un tir di grandi dimensioni. Ma anche un calcolo sbagliato delle distanze da parte dell'autista. È accaduto così che mercoledì sera un camion con rimorchio sia rim ...