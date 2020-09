Ti ricordi… Quando Bjorklund del Vicenza disse no a Moggi che lo voleva gratis alla Juve: ‘Soldi anche ai veneti, in Italia grazie a loro’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Weah che esce sconsolato dal Menti: il Milan non ha vinto, lui non ha segnato e di palloni non ne ha toccati granché. Mal comune mezzo gaudio però: è ottobre del 1995, gli scienziati scoprono una nuova stella, Bellerofonte, e gli attaccanti Italiani scoprono che giocare contro un ragazzone svedese in maglia biancorossa vuol dire faticare parecchio. Ma è meglio riavvolgere il nastro a qualche mese prima rispetto al frame di Weah a testa bassa, a giugno dello stesso anno: il Vicenza al Bentegodi ne fa quattro al Chievo e si guadagna la Serie A. Ci mancava dal ’79, Quando ancora si chiamava Lanerossi: solo l’anno prima i veneti si erano giocati lo scudetto con la Juve. Ma il passo troppo più lungo della gamba aveva solo fatto male ai veneti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Weah che esce sconsolato dal Menti: il Milan non ha vinto, lui non ha segnato e di palloni non ne ha toccati granché. Mal comune mezzo gaudio però: è ottobre del 1995, gli scienziati scoprono una nuova stella, Bellerofonte, e gli attaccantini scoprono che giocare contro un ragazzone svedese in maglia biancorossa vuol dire faticare parecchio. Ma è meglio riavvolgere il nastro a qualche mese prima rispetto al frame di Weah a testa bassa, a giugno dello stesso anno: ilal Bentegodi ne fa quattro al Chievo e si guadagna la Serie A. Ci mancava dal ’79,ancora si chiamava Lanerossi: solo l’anno prima isi erano giocati lo scudetto con la. Ma il passo troppo più lungo della gamba aveva solo fatto male ai, ...

