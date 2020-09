«The Social Dilemma», chi sono i protagonisti (da Tristan Harris a Jaron Lanier e Justin Rosenstein) (Di venerdì 25 settembre 2020) The Social Dilemma, il documentario di Netflix diretto da Jeff Orlowski, che svela come i Social e le app che usiamo di più operino per creare in noi dipendenza, si basa su una serie di interviste a big della tecnologia, in veste di pentiti. Tra loro ci sono alcuni nomi di peso della Silicon Valley. Eccoli. Tristan Harris È il principale “testimone” di The Social Dilemma. A lui è affidata la frase ricorrente del film, quasi un monito: «Se non stai pagando per il prodotto, allora il prodotto sei tu». Oggi Harris è presidente e co-fondatore del Center for Humane Technology e si occupa di etica applicata alla tecnologia. In precedenza, ha lavorato come esperto di design in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) The, il documentario di Netflix diretto da Jeff Orlowski, che svela come ie le app che usiamo di più operino per creare in noi dipendenza, si basa su una serie di interviste a big della tecnologia, in veste di pentiti. Tra loro cialcuni nomi di peso della Silicon Valley. Eccoli.È il principale “testimone” di The. A lui è affidata la frase ricorrente del film, quasi un monito: «Se non stai pagando per il prodotto, allora il prodotto sei tu». Oggiè presidente e co-fondatore del Center for Humane Technology e si occupa di etica applicata alla tecnologia. In precedenza, ha lavorato come esperto di design in ...

wireditalia : Il documentario The Social Dilemma riporta al centro dell’attenzione una verità nota da tempo: se non riusciamo a s… - ilpost : Dieci anni fa usciva “The Social Network” - marracash : Consiglio a tutti The Social Dilemma. Lo trovate su Netflix. Spiega bene l’influenza dei social nella polarizzazion… - TeneraValse : 'The social dilemma' spiega, ma usa, le trappole del web (di A. Sarno) - Akudora77 : @_SpaceJay___ @Fr3udsss Ma non è difficile da capire. Fai un post in cui provochi, poi t'incazzi se chi si sente pr… -

Ultime Notizie dalla rete : The Social Dieci anni fa usciva “The Social Network” Il Post La campionessa: le ferite mi rendono più forte

"Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte...". Dicono che quel che non ti uccide ti rende più forte. Sì, c’è tutta Ana Carrasco in questo scrigno di saggezza popolare che lei ha pubblicato sui s ...

The Social Dilemma, incredibile analisi della realtà: “Siamo noi il prodotto”

The Social Dilemma è uno dei documentari più apprezzati al momento in streaming sulla piattaforma Netflix. Scopriamo di che cosa parla. Uno dei prodotti Netflix di cui si sta molto parlando recentemen ...

"Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte...". Dicono che quel che non ti uccide ti rende più forte. Sì, c’è tutta Ana Carrasco in questo scrigno di saggezza popolare che lei ha pubblicato sui s ...The Social Dilemma è uno dei documentari più apprezzati al momento in streaming sulla piattaforma Netflix. Scopriamo di che cosa parla. Uno dei prodotti Netflix di cui si sta molto parlando recentemen ...