The Guilty | arriva il remake targato Netflix con Jake Gyllenhaal

The Guilty, remake americano diretto da Antoine Fuqua con Jake Gyllenhaal dell'omonimo thriller danese, diventa un originale Netflix Si allunga la lista di film targati Netflix. Il colosso dello streaming online si è aggiudicato i diritti del film danese Il colpevole – The Guilty. Il thriller danese, molto apprezzato al Sundance nel 2018, avrà infatti, un rifacimento americano con protagonista Jake Gyllenhaal. La pellicola sarà firmata da Antoine Fuqua e coprodotto dallo stesso Gyllenhaal con la sua Nine Stories. Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix ha acquistato i diritti del film per circa 30 milioni di dollari. Bold Films e Amet Entertainment finanzieranno ...

