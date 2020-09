Tale e quale show classifica seconda puntata, vince Barbara Cola – Tina Turner (Di sabato 26 settembre 2020) Tale e quale show classifica seconda puntata La classifica finale della seconda puntata. Al primo posto Barbara Cola con l’imitazione di Tina Turna con un toTale di 65 punti. Sul podio, al secondo posto, Giulia Sol con 60 punti e Carolina Rey con 57 punti. Pago-Morandi al quarto posto con 56 punti. All’ultimo posto Carmen Russo. Lino Guanciale è stato il giurato speciale della seconda ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 26 settembre 2020)Lafinale della. Al primo postocon l’imitazione diTurna con un todi 65 punti. Sul podio, al secondo posto, Giulia Sol con 60 punti e Carolina Rey con 57 punti. Pago-Morandi al quarto posto con 56 punti. All’ultimo posto Carmen Russo. Lino Guanciale è stato il giurato speciale della...

