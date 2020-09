“Si vede”. Daniele e Eleonora, l’omicidio dell’arbitro e della compagna: la sorpresa dalle telecamere di sorveglianza (Di venerdì 25 settembre 2020) Omicidio a Lecce, le immagini della videosorveglianza sono rivelatrici. La mattanza di via Montello a Lecce dove è stata assassinata la coppia di fidanzati, Eleonora e Daniele, ha un volto. Il killer si è accanito contro i due giovani con ferocia e adesso su quel fotogramma che ne rivelerebbe l’identità, tutte le forze dell’ordine stanno collaborando affinchè la verità esca finalmente allo scoperto. Tra le immagini della videosorveglianza, un fotogramma riuscirebbe a rivelare il volto dell’atroce assassino di Eleonora e Daniele. Appare un volto incappucciato, una figura con tanto di guanti, camuffato dentro abiti scuri per mimetizzarsi nel buio. E nel fotogramma la figura sotto indagine terrebbe tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Omicidio a Lecce, le immaginivideosono rivelatrici. La mattanza di via Montello a Lecce dove è stata assassinata la coppia di fidanzati,, ha un volto. Il killer si è accanito contro i due giovani con ferocia e adesso su quel fotogramma che ne rivelerebbe l’identità, tutte le forze dell’ordine stanno collaborando affinchè la verità esca finalmente allo scoperto. Tra le immaginivideo, un fotogramma riuscirebbe a rivelare il volto dell’atroce assassino di. Appare un volto incappucciato, una figura con tanto di guanti, camuffato dentro abiti scuri per mimetizzarsi nel buio. E nel fotogramma la figura sotto indagine terrebbe tra ...

borghi_claudio : @Sabina1956 @NeroneFromItaly @SoniaLaVera @FBigliardo @marcotravaglio @stanzaselvaggia @007Vincentxxx… - stebellentani : Ho molta fiducia nella Procura e nella GdF, e poca nella giustizia sportiva. Ma conta molto l'aria, che ad oggi non… - FinallyMario : #gfvip quando ti asciughi dopo la doccia si vede tutto strunz non sei a casa svegliati !!! - celebridades66 : @RepubblicaTv @repubblica Da dove si vede la debolezza dei sovranisti?? Dal fatto che governano una regione in più?? - blondebenedicte : @Resili3nt2 Anche secondo me, a me fa tenerezza ti giuro, forse perché non shippo nessuno boh ahah poi francamente… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si vede”