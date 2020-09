“Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro”: la figuraccia del comune di Ferrara (Di venerdì 25 settembre 2020) L’intenzione era buona, ma quello che voleva essere un post di condanna nei confronti di chi crede che una donna che beve sia in parte responsabile di un eventuale stupro si è trasformato in un boomerang per il comune di Ferrara, che aveva condiviso un’immagine realizzata nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’Onu. E alla fine, alla luce dei numerosi commenti sdegnati da parte degli utenti, l’amministrazione ha deciso di rimuovere il post dalla propria pagina Instagram e di sostituirlo con un altro in cui precisa la propria posizione sull’argomento, specificando che “condanna ogni forma di violenza contro le donne”. Nel post ‘incriminato’, che fa parte di una campagna a cui partecipano anche Legacoop ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) L’intenzione era buona, ma quello che voleva essere un post di condanna nei confronti di chi crede che una donna che beve sia indi un eventuale stupro si è trasformato in un boomerang per ildi, che aveva condiviso un’immagine realizzata nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’Onu. E alla fine, alla luce dei numerosi commenti sdegnati dadegli utenti, l’amministrazione ha deciso di rimuovere il post dalla propria pagina Instagram e di sostituirlo con un altro in cui precisa la propria posizione sull’argomento, specificando che “condanna ogni forma di violenza contro le donne”. Nel post ‘incriminato’, che fadi una campagna a cuicipano anche Legacoop ...

