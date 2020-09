Scelta l’attrice per il ruolo di Trilli nel live action di Peter Pan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Tra i film in lavorazione di casa Disney c’è anche l’adattamento indiPan, il classico del 1953. Deadline ha riferito una nuova aggiunta al cast: Yara Shahidi interpreterà, la fatina che accompagna semprenelle sue avventure nell’Isola che non c’è. La giovane attrice è conosciuta per il suonella serie TV Grown-ish, show in cui partecipa anche Halle Bailey, artistaper interpretare la protagonista in un altroDisney: La Sirenetta. Yara Shahidi – Photo credit: dal webCosa sappiamo suldiPan? Al momento il cast diPan e Wendy ...