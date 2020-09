Sala Consilina, truffa aggravata a carico di un anziano: arrestato 63enne napoletano (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSala Consilina (Sa) – arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri di Sala Consilina, un uomo classe ’57 residente nel napoletano, ritenuto responsabile di truffa aggravata a carico di un 75enne del posto. Il truffatore nei giorni scorsi aveva già avvicinato l’anziano convincendolo di essere vittima di un sortilegio capace di creargli gravi problemi di salute facendosi consegnare la somma di 1000 euro in contanti. Con la medesima scusa, il presunto ‘mago’ ha incontrato di nuovo l’anziano all’interno del cimitero di Sala Consilina con l’intento di farsi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –in flagranza di reato, dai carabinieri di, un uomo classe ’57 residente nel, ritenuto responsabile didi un 75enne del posto. Iltore nei giorni scorsi aveva già avvicinato l’convincendolo di essere vittima di un sortilegio capace di creargli gravi problemi di salute facendosi consegnare la somma di 1000 euro in contanti. Con la medesima scusa, il presunto ‘mago’ ha incontrato di nuovo l’all’interno del cimitero dicon l’intento di farsi ...

ottopagine : Si finge 'mago' per rubare soldi ad un 75enne: arrestato #SalaConsilina - occhio_notizie : Aveva convinto l’anziano di essere vittima di un sortilegio capace di creargli gravi problemi di salute - radioalfa : Finto mago arrestato per truffa aggravata a Sala Consilina - ONDANEWSweb : Finto mago chiede denaro a un anziano di Sala Consilina per spezzare un sortilegio. Arrestato dai Carabinieri -… -