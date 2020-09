Roland Garros | Sara Errani al tabellone principale

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo Martina Trevisan, ancheaccede aldelfemminile. Nel turno di qualificazione, la 33enne romagnola, n.150 Wta e 24esima testa di serie del seeding cadetto, si e' imposta per 6-3 7-5 sulla ceca Tereza Martincova, 121esima del ranking mondiale e quarta testa di serie. Per la' la 12esima presenza a Parigi dove ha giocato una finale (2012), una semifinale (2013) e due quarti (2014 e 2015). Nulla da fare, invece, per Giulia Gatto-Monticone: nel turno decisivo la 32enne torinese, n.156 Wta, ha ceduto 6-1 6-3 all'egiziana Mayar Sherif, 171esima del ranking.