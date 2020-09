Regno Unito, peggiorano i conti pubblici ad agosto (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all’emergenza coronavirus. L’indebitamento netto del settore pubblico ad agosto è risultato in aumento a circa 35,2 miliardi di sterline, contro i 14,7 del mese precedente. Il fabbisogno statale di cassa parallelamente è balzato a 25,6 miliardi di sterline. Le attese degli analisti per 35,5 miliardi. Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora la situazione deidella Gran Bretagna a causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all’emergenza coronavirus. L’indebitamento netto del settore pubblico adè risultato in aumento a circa 35,2 miliardi di sterline, contro i 14,7 del mese precedente. Il fabbisogno statale di cassa parallelamente è balzato a 25,6 miliardi di sterline. Le attese degli analisti per 35,5 miliardi.

