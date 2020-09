Real Madrid | Nacho in uscita | Milan | Napoli e Roma su di lui

DiMarzio : #ASRoma su Borja Mayoral: trattativa in corso col #RealMadrid - SkySport : Calciomercato Roma, Borja Mayoral dice sì: ora si tratta con il Real Madrid - Toro_News : 5??5?? | Arrivò dal Real Madrid dopo aver vinto 5 campionati spagnoli, 1 Coppa di Spagna, 2 Uefa Cup e 2 Supercoppe… - Diegustibus1 : RT @Toro_News: 5??5?? | Arrivò dal Real Madrid dopo aver vinto 5 campionati spagnoli, 1 Coppa di Spagna, 2 Uefa Cup e 2 Supercoppe, oggi sp… - kartografo : @laurastephany27 Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Lazio, Independiente de Avellaneda, PSG, ManU -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

La Gazzetta dello Sport

Sono passati quattro anni da quando Morata ha salutato la Juventus per tornare al Real Madrid, dove però non è riuscito a sfondare. Poi ecco l'avventura al Chelsea ed il ritorno a Madrid, ma sponda At ...Ma adesso non sembra proprio il momento di fermarsi: serve anche un’altra pedina per costruire un attacco completo e di livello per non farsi trovare impreparati durante i prossimi mesi. Reduce da sta ...