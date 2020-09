Parigi, le prime immagini dopo l’attacco con machete nel quartiere Bastiglia. I primi soccorsi a uno dei quattro feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) Un uomo ha aggredito quattro persone a Parigi con un coltello o un machete: due sono in gravi condizioni. Nelle immagini riprese da un balcone i primi soccorsi a uno dei feriti. Uno dei sospetti è stato fermato poco dopo. L’attacco è avvenuto intorno alle 11.50 nel undicesimo arrondissement, quartiere della Bastiglia. La polizia è intervenuta sul posto e ha isolato l’intera zona. L’attentato è avvenuto nella rue Nicolas Appert, la stessa doveva aveva sede il giornale satirico Charlie Hebdo e dove nel 2015 c’è stato un attentato che ha ucciso dodici persone. Proprio nelle ultime settimane è iniziato il processo per la strage, attualmente in corso alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Un uomo ha aggreditopersone acon un coltello o un: due sono in gravi condizioni. Nelleriprese da un balcone ia uno dei. Uno dei sospetti è stato fermato poco. L’attacco è avvenuto intorno alle 11.50 nel undicesimo arrondissement,della. La polizia è intervenuta sul posto e ha isolato l’intera zona. L’attentato è avvenuto nella rue Nicolas Appert, la stessa doveva aveva sede il giornale satirico Charlie Hebdo e dove nel 2015 c’è stato un attentato che ha ucciso dodici persone. Proprio nelle ultime settimane è iniziato il processo per la strage, attualmente in corso alla ...

