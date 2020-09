Orrore in Mozambico: soldati mitragliano una donna in fuga e si filmano (Di venerdì 25 settembre 2020) Non si possono cercare scorciatoie dialettiche o imbonimenti retorici per descrivere quanto sta avvenendo in Mozambico: il Paese africano è travolto dalla guerra civile. Nelle regioni settentrionali, sopratutto nella provincia di Cabo Delgado, zona costiera a 1800 chilometri dalla capitale Maputo, lo scontro tra la formazione jihadista Ansar Al Sunnah, inizialmente battezzatasi Al Shabaab come … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 settembre 2020) Non si possono cercare scorciatoie dialettiche o imbonimenti retorici per descrivere quanto sta avvenendo in: il Paese africano è travolto dalla guerra civile. Nelle regioni settentrionali, sopratutto nella provincia di Cabo Delgado, zona costiera a 1800 chilometri dalla capitale Maputo, lo scontro tra la formazione jihadista Ansar Al Sunnah, inizialmente battezzatasi Al Shabaab come … InsideOver.

soru64 : Mozambico, l'orrore in un video: 'Così i militari hanno ucciso una donna inerme' - worldy_it : La denuncia è arrivata da parte di #AmnestyInternational, organizzazione internazionale non governativa impegnata n… - Samacchiscedda : RT @RiccardoNoury: Mozambico, l'orrore in un video: 'Così i militari hanno ucciso una donna inerme' - CarloClimati : RT @RiccardoNoury: Mozambico, l'orrore in un video: 'Così i militari hanno ucciso una donna inerme' - laboescapes : RT @RiccardoNoury: Mozambico, l'orrore in un video: 'Così i militari hanno ucciso una donna inerme' -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Mozambico Mozambico, l'orrore in un video: "Così i militari hanno ucciso una donna inerme" la Repubblica Mozambico, l'orrore in un video: "Così i militari hanno ucciso una donna inerme"

Una donna corre lungo la strada, nuda, mentre dietro di lei degli uomini, qualcuno in divisa dell'esercito del Mozambico, urlano. Un video la riprende mentre tenta la fuga, allontanandosi dal gruppo.

Una donna corre lungo la strada, nuda, mentre dietro di lei degli uomini, qualcuno in divisa dell'esercito del Mozambico, urlano. Un video la riprende mentre tenta la fuga, allontanandosi dal gruppo.