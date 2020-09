Olginate, il presunto omicida confessa l’assassinio del 47enne: “Ero arrabbiato, volevo ucciderlo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Olginate, il presunto omicida confessa l’assassinio del 47enne. Ha confessato il delitto il presunto assassino di Salvatore De Fazio, l’uomo di 47 anni freddato in strada con colpi d’arma da fuoco lo scorso 13 settembre a Olginate, in provincia di Lecco. Stefano Valsecchi, imprenditore 50enne di Calolziocorte, avrebbe inoltre aggiunto di aver agito perché arrabbiato e con l’intento di ucciderlo. Ora i carabinieri dovranno verificare la sua versione. Il presunto assassino di Salvatore De Fazio, il 47enne ucciso in strada con colpi d’arma da fuoco a Olginate (Lecco), ha ammesso il delitto. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Stefano Valsecchi, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 25 settembre 2020), ill’assassinio del. Hato il delitto ilassassino di Salvatore De Fazio, l’uomo di 47 anni freddato in strada con colpi d’arma da fuoco lo scorso 13 settembre a, in provincia di Lecco. Stefano Valsecchi, imprenditore 50enne di Calolziocorte, avrebbe inoltre aggiunto di aver agito perchée con l’intento di ucciderlo. Ora i carabinieri dovranno verificare la sua versione. Ilassassino di Salvatore De Fazio, ilucciso in strada con colpi d’arma da fuoco a(Lecco), ha ammesso il delitto. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Stefano Valsecchi, ...

