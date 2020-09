Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 25 settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Una serata piena di eventi per la programmazione televisiva di questa sera venerdì 25 settembre. Tra gli appuntamenti sportivi, Carlo Conti e Alfonso Signorini, per la serata di Oggi lo zapping è assicurato. Questa sera in onda sui maggiori canali Rai Rai 1 manda in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Già la settimana scorsa i telespettatori sono rimasti conquistati dalle interpretazioni e Oggi il gioco si fa persino più difficile. Barbara Cola sarà Tina Turner; Francesca Manzini Levante; Carolina Rey sarà Arisa; mentre Carmen Russo vestirà i panni di Sabrina Salerno. Giulia Sol invece diventerà Whitney Houston; Sergio Muniz il mito Enrique Iglesias; Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti. In ultimo Pago vestirà i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Una serata piena di eventi per latelevisiva di questa sera venerdì 25. Tra gli appuntamenti sportivi, Carlo Conti e Alfonso Signorini, per la serata dilo zapping è assicurato. Questa sera in onda sui maggiori canali Rai Rai 1 manda in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Già la settimana scorsa i telespettatori sono rimasti conquistati dalle interpretazioni eil gioco si fa persino più difficile. Barbara Cola sarà Tina Turner; Francesca Manzini Levante; Carolina Rey sarà Arisa; mentre Carmen Russo vestirà i panni di Sabrina Salerno. Giulia Sol invece diventerà Whitney Houston; Sergio Muniz il mito Enrique Iglesias; Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti. In ultimo Pago vestirà i ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Meteo, scuole chiuse oggi a Napoli e Livorno: la lista delle città. Weekend di maltempo Il Messaggero Luxuria: “Due uomini devono potersi dare un bacio senza temere che qualcuno gli spacchi una mascella” – video

Anche nella serata di ieri Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio ha affrontato il tema omotransfobia, parlando dell’aggressione avvenuta a Padova che ha coinvolto due ragazzi, picchiati per un bacio.

Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà...

PARIS, 25 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Lo scorso 29 giugno, il carismatico banditore di Sotheby's, Oliver Barker, ha brillantemente coordinato da solo, davanti a una platea di monitor, la vendita de ...

