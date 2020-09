Mascherine obbligatorie all'aperto anche in Calabria (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la Campania, la Calabria. Jole Santelli, presidente della Regione, segue la strada tracciata dal suo omologo Vincenzo De Luca e firma una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di indossare Mascherine anche all’aperto.Possono essere utilizzate Mascherine di comunità, ovvero Mascherine monouso o Mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.L’obbligo vale per tutti i cittadini, tranne per i bambini al di sotto dei 6 anni e persone con problemi respiratori. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 7 di ottobre. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la Campania, la. Jole Santelli, presidente della Regione, segue la strada tracciata dal suo omologo Vincenzo De Luca e firma una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di indossareall’.Possono essere utilizzatedi comunità, ovveromonouso olavabili,auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.L’obbligo vale per tutti i cittadini, tranne per i bambini al di sotto dei 6 anni e persone con problemi respiratori. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 7 di ottobre. ...

