Legge elettorale, tutti i partiti contro le liste bloccate (almeno a parole) ma divisi sul come. Salvini: “Sistema delle Regioni e lo voto subito” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Dagli anni ’80, con il ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza, il Parlamento è diventato un organo di ratifica. E questo avviene anche a causa del scadere della qualità del personale parlamentare, per colpa di regole inoculate nel sistema: liste bloccate e pluricandidature. Quindi per recuperare il ruolo del Parlamento occorre una buna nuova eLegge elettorale”. Le parole del giurista e costituzionalista Michele Ainis, pronunciate nel corso di un convegno al Senato nello scorso luglio, diventano ancor più importanti alla luce del taglio del numero di parlamentari approvato con il referendum del 20 e 21 settembre. E i partiti, dopo la vittoria del Sì, sembrano tutti d’accordo, almeno a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Dagli anni ’80, con il ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza, il Parlamento è diventato un organo di ratifica. E questo avviene anche a causa del scadere della qualità del personale parlamentare, per colpa di regole inoculate nel sistema:e pluricandidature. Quindi per recuperare il ruolo del Parlamento occorre una buna nuova e”. Ledel giurista e costituzionalista Michele Ainis, pronunciate nel corso di un convegno al Senato nello scorso luglio, diventano ancor più importanti alla luce del taglio del numero di parlamentari approvato con il referendum del 20 e 21 settembre. E i, dopo la vittoria del Sì, sembranod’accordo,a ...

fattoquotidiano : ‘Ora i parlamentari vogliamo sceglierli noi’: petizione del Fatto per una legge elettorale senza liste bloccate. ‘E… - davidealgebris : Ecco il nuovo Parlamento con la Nuova Legge Elettorale di Grillo e M5 Scappati di casa - renatobrunetta : Ci sono quasi 8mln di No trasversali al #referendum, penso con prevalenza del centrodestra: facciamoli diventare ma… - Noovyis : (Legge elettorale e preferenze, Morra: “Rischio voto di scambio? Esiste in alcune zone, ma si può ridurre aumentand… - Noovyis : (Legge elettorale, tutti i partiti contro le liste bloccate (almeno a parole) ma divisi sul come. Salvini: “Sistema… -