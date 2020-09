Lecco | sorpresi sul treno con oltre 500 grammi di marijuana | due arresti

(Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono staticon500disu undiretto a Tirano, in provincia di Sondrio, e sono stati arrestati. In manette sono finiti due ragazzi italiani di 20 anni, controllati dalla polizia ferroviaria su un convoglio partito dae diretto a Tirano. I due hanno dichiarato che lo zaino che avevano con loro conteneva la droga. Gli agenti hanno trovato al suo interno un involucro contenentemezzo chilo di. I due ragazzi sono stati tratti in arresto e la droga è stata posta sotto sequestro.

Ultime Notizie dalla rete : Lecco sorpresi

Il Tempo

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono stati sorpresi con oltre 500 grammi di marijuana su un treno diretto a Tirano, in provincia di Sondrio, e sono stati arrestati. In manette sono finiti due ragazzi it ...Lecco (Lècch) - Misure ad hoc del Questore di Lecco per ladri, spacciatori e violenti. Anche nel periodo del Covid-19, prosegue il prezioso lavoro della Polizia di Stato - Divisione Anticrimine della ...