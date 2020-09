Kouame «Lukaku e Lautaro sono due fenomeni. Iachini? Un martello»

(Di venerdì 25 settembre 2020) Cristianha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter. Le sue parole Cristianha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter. Queste le parole dell’attaccante.– «Lui ha tutto: forza fisica, velocità, capacità di far salire la squadra, grandi doti realizzative. Se proprio dovessi scegliere direi la sua grande capacità di difendere la palla. Praticamente è impossibile togliergliela».– «La tecnica impressionante che abbina a una velocità di corsa e a una rapidità di esecuzione incredibili. L’argentino è davvero un fenomeno». RITORNO ALL’INTER – «Se senza la rottura del crociato sarei potuto ...

passione_inter : Inter-Fiorentina, Kouame: 'Lautaro un fenomeno, Lukaku ha tutto. Un ritorno a Milano...' - - GennaroPierro95 : @SOSFanta valutazione rosa fanta a 6? Handa, padelli, sirigu. Acerbi, hakimi, kumbulla, nkoulu, skriniar, romagnoli… - GennaroPierro95 : @GruppoEsperti valutazione rosa fanta a 6? Handa, padelli, sirigu. Acerbi, hakimi, kumbulla, nkoulu, skriniar, roma… - Squizzo80 : @SOSFanta un parere sulla rosa? Draft integrale, Lega a 10: Strakosha Audero Reina Criscito Manolas De Silvestri Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Kouame Lukaku

Calcio News 24

Christian Kouame, ex attaccante della cantera dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma domani sera a San Siro tra i nerazzurri e la sua Fiore ...Cristian Kouame ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter. Le sue parole Cristian Kouame ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista del matc ...