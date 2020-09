Kanoute si presenta: “Palermo, è un onore essere qui. La concorrenza non mi spaventa” (Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Mamadou Kanoute è un nuovo calciatore del Palermo.L'attaccante senegalese, arrivato nel capoluogo siciliano a titolo definitivo dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa: primo oggetto di discussione, la scelta di lasciare il Catanzaro per approdare alla corte di Roberto Boscaglia."Catanzaro? E' una lunga storia, una cosa che fa parte del passato: non voglio entrare in alcuni discorsi avuti a Catanzaro. L'importante è che sono qui a Palermo e dare il massimo per raggiungere gli obiettivi con questa squadra. Da quando sono venuto a conoscenza che il Palermo mi cercava, mi sono concentrato solo sui rosanero. Parliamo di una piazza ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Mamadouè un nuovo calciatore del Palermo.L'attaccante senegalese, arrivato nel capoluogo siciliano a titolo definitivo dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. E nella giornata di oggi è statoto alla stampa: primo oggetto di discussione, la scelta di lasciare il Catanzaro per approdare alla corte di Roberto Boscaglia."Catanzaro? E' una lunga storia, una cosa che fa parte del passato: non voglio entrare in alcuni discorsi avuti a Catanzaro. L'importante è che sono qui a Palermo e dare il massimo per raggiungere gli obiettivi con questa squadra. Da quando sono venuto a conoscenza che il Palermo mi cercava, mi sono concentrato solo sui rosanero. Parliamo di una piazza ...

