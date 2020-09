“Ilenia, non mollare”. In coma da 9 mesi ascolta la voce di Francesco Totti. E succede l’incredibile (Di venerdì 25 settembre 2020) Una storia che tocca le corde del cuore. Un pozzo profondo e un luccichio cento metri più in alto al quale aggrapparsi per continuare a sperare, a vivere, a riprendersi il tempo e le facce lasciate camminare nel mondo di sopra. È la storia di Ilenia Matilli, finita in coma il 16 dicembre del 2019 dopo un terribile incidente sulla Braccianese Claudio: schianto contro l’albero e buio pesto. Così per mesi. Fino a qualche giorno fa. Grazie all’amore per il calcio e per i suoi campioni intramontabili che ha avuto la meglio su tutto e ha permesso che una storia triste si tramutasse in una favola a lieto fine. Grazie a Francesco Totti che ha permesso il risveglio dal coma di una ragazza che gioca nella squadra femminile laziale. Indirettamente, attraverso un videomessaggio: la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Una storia che tocca le corde del cuore. Un pozzo profondo e un luccichio cento metri più in alto al quale aggrapparsi per continuare a sperare, a vivere, a riprendersi il tempo e le facce lasciate camminare nel mondo di sopra. È la storia di Ilenia Matilli, finita inil 16 dicembre del 2019 dopo un terribile incidente sulla Braccianese Claudio: schianto contro l’albero e buio pesto. Così per. Fino a qualche giorno fa. Grazie all’amore per il calcio e per i suoi campioni intramontabili che ha avuto la meglio su tutto e ha permesso che una storia triste si tramutasse in una favola a lieto fine. Grazie ache ha permesso il risveglio daldi una ragazza che gioca nella squadra femminile laziale. Indirettamente, attraverso un videomessaggio: la ...

