Il ruolo degli asintomatici nella diffusione di Covid-19 potrebbe essere minore di quanto pensassimo

(foto: Radoslav Zilinsky via Getty Images)Quante persone con Covid-19 rimangono del tutto asintomatiche durante tutto il periodo in cui sono positive al virus? E quanto sono contagiose? Questi dubbi ci hanno accompagnato durante tutta la pandemia di Covid-19. Oggi un'indagine condotta dall'università di Berna ha revisionato un'ampia quantità di prove e dati disponibili sul tema e indica che gli asintomatici reali (o puri, potremmo dire), che non includono i presintomatici, sarebbero molti meno di quanto stimato finora e le infezioni asintomatiche sarebbero soltanto circa un 20% del totale. È una delle prime volte in cui una ricerca si concentra e prova a distinguere, all'interno del grande gruppo dei sintomatici, chi effettivamente non avrà mai i sintomi.

