Il patto per l’immigrazione va cambiato e i decreti Salvini aboliti (Di venerdì 25 settembre 2020) Sarò molto netto: il patto per l’immigrazione e l’asilo presentato in questi giorni dalla Commissione Europea va cambiato. Rischiamo infatti di trovarci di fronte a una clamorosa occasione persa, sprecata.E, soprattutto, siamo di fronte a una proposta, di cui ora dovrà occuparsi il Parlamento Europeo, ben diversa da quanto anticipato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in occasione dell’importante discussione sullo Stato dell’Unione che si è svolta a Bruxelles il 16 settembre.Dico tutto questo non omettendo un punto politico importante. Per la prima volta in questi anni la Commissione decide di mettere mano alle politiche migratorie comuni e si impegna a “cambiare Dublino”.Lo fa, però, senza raccogliere le sfide ambiziose lanciate dal Parlamento Europeo durante la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Sarò molto netto: ilper l’immigrazione e l’asilo presentato in questi giorni dalla Commissione Europea va. Rischiamo infatti di trovarci di fronte a una clamorosa occasione persa, sprecata.E, soprattutto, siamo di fronte a una proposta, di cui ora dovrà occuparsi il Parlamento Europeo, ben diversa da quanto anticipato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in occasione dell’importante discussione sullo Stato dell’Unione che si è svolta a Bruxelles il 16 settembre.Dico tutto questo non omettendo un punto politico importante. Per la prima volta in questi anni la Commissione decide di mettere mano alle politiche migratorie comuni e si impegna a “cambiare Dublino”.Lo fa, però, senza raccogliere le sfide ambiziose lanciate dal Parlamento Europeo durante la ...

caritas_milano : Il nuovo Patto UE per la migrazione sancirà la fine di luoghi disumani come Moria? Per parlare della situazione um… - amnestyitalia : Il nuovo “Patto sull’immigrazione“ si basa su una ancora più stretta cooperazione con gli stati esterni all’Ue per… - M5S_Europa : Ieri la @EU_Commission ha presentato la proposta per il nuovo Patto su #immigrazione e #asilo. @LFerraraM5S ci spi… - GioRebuscini : Prima di abbassare l’età per votare, dovreste anche fare delle politiche che invitino i giovani ad andare a votare,… - GioRebuscini : @EnricoLetta Prima di abbassare l’età per votare, dovreste anche fare delle politiche che invitino i giovani ad and… -

Ultime Notizie dalla rete : patto per Provincia, un "patto" per il dopo Paron il Resto del Carlino È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ammette: “È un nuovo inizio”

Dopo una lunga pausa Antonella Clerici è pronta per tornare su Raiuno con il suo programma È sempre mezzogiorno che andrà in onda da lunedì 28 settembre. La conduttrice ha raccontato più volte di ques ...

Migranti. Lamorgese: “Patto Ue non basta, serve di più”

Roma, 25 settembre 2020 – Intervenuta in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, la responsabile del Viminale Luciana Lamorgese in merito alle procedu ...

Dopo una lunga pausa Antonella Clerici è pronta per tornare su Raiuno con il suo programma È sempre mezzogiorno che andrà in onda da lunedì 28 settembre. La conduttrice ha raccontato più volte di ques ...Roma, 25 settembre 2020 – Intervenuta in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, la responsabile del Viminale Luciana Lamorgese in merito alle procedu ...