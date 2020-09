GF Vip 5, Patrizia De Blanck: «Adua, tanto tu sei sempre morta» (Di venerdì 25 settembre 2020) Patrizia De Blanck (US Endemol Shine) “tanto tu sei sempre morta“. Patrizia De Black non risparmia critiche e stoccate, più o meno condivisibili, nemmeno ai suoi compagni di gioco. Dopo essersela presa, con dei toni coloriti, con alcune personalità del mondo dello spettacolo, come Alba Parietti (qui) o Tina Cipollari (qui), la Contessa, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, si è infatti lasciata andare nelle scorse ore alla suddetta esternazione contro Adua Del Vesco. Sì proprio nei giorni in cui l’attrice fa discutere per questioni delicate legate ad un Lucifero, ad un suicidio e ad una malattia mortale (l’anoressia), Patrizia le dà della ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020)De(US Endemol Shine) “tu sei“.De Black non risparmia critiche e stoccate, più o meno condivisibili, nemmeno ai suoi compagni di gioco. Dopo essersela presa, con dei toni coloriti, con alcune personalità del mondo dello spettacolo, come Alba Parietti (qui) o Tina Cipollari (qui), la Contessa, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, si è infatti lasciata andare nelle scorse ore alla suddetta esternazione controDel Vesco. Sì proprio nei giorni in cui l’attrice fa discutere per questioni delicate legate ad un Lucifero, ad un suicidio e ad una malattiale (l’anoressia),le dà della ...

