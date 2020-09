Gatteo, al via le installazioni dei nuovi contatori per un territorio più 'smart' (Di venerdì 25 settembre 2020) Prenderanno il via lunedì 28 settembre nel comune di Gatteo le installazioni degli Open Meter, i contatori di nuova generazione targati E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 25 settembre 2020) Prenderanno il via lunedì 28 settembre nel comune diledegli Open Meter, idi nuova generazione targati E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ...

di Ermanno Pasolini L’accampamento militare romano del Rubicone è stato trovato a Gatteo. Un ritrovamento che entra a gamba tesa sull’antica diatriba sul luogo dello storico fiume attraversato da Giul ...

Gatteo, accampamento romano anche dell’epoca di Giulio Cesare

Saranno presentati domenica in occasione delle Giornate del Patrimonio i risultati delle indagini archeologiche condotte ...

