Flotte aziendali, aumentano auto elettriche e ibride. Come pure scooter e monopattini (Di venerdì 25 settembre 2020) Il post lockdown e la convivenza col Covid sta producendo sempre più cambiamenti, soprattutto nell’ambito della mobilità. Un discorso che non può lasciare di certo indietro il tema delle Flotte aziendali, che vede i fleet manager alle prese con nuove dinamiche quali minori spostamenti fuori città per trasferte di lavoro E più movimento urbano, sia in auto che con monopattini o scooter, pur di rinunciare ai mezzi pubblici, che possono esporre maggiormente al rischio di contagio da Covid. Questi sono alcuni trend evidenziati da “Le Flotte non si sono fermate”, l’indagine presentata nel corso dell’evento annuale Fleet Motor Day, una due giorni dedicata a fleet e mobility manager, case automobilistiche e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il post lockdown e la convivenza col Covid sta producendo sempre più cambiamenti, soprattutto nell’ambito della mobilità. Un discorso che non può lasciare di certo indietro il tema delle, che vede i fleet manager alle prese con nuove dinamiche quali minori spostamenti fuori città per trasferte di lavoro E più movimento urbano, sia inche con, pur di rinunciare ai mezzi pubblici, che possono esporre maggiormente al rischio di contagio da Covid. Questi sono alcuni trend evidenziati da “Lenon si sono fermate”, l’indagine presentata nel corso dell’evento annuale Fleet Motor Day, una due giorni dedicata a fleet e mobility manager, casemobilistiche e ...

fattiamotore : Flotte aziendali, aumentano auto elettriche e ibride. Come pure scooter e monopattini - clikservernet : Flotte aziendali, aumentano auto elettriche e ibride. Come pure scooter e monopattini - Noovyis : (Flotte aziendali, aumentano auto elettriche e ibride. Come pure scooter e monopattini) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Flotte aziendali, aumentano auto #elettriche e #ibride. Come pure #scooter e #monopattini - GroupePSAItalia : Groupe PSA, pioniere della mobilità elettrificata, si pone come interlocutore privilegiato per tutte le aziende sen… -