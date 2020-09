Filippo Ganna è campione del mondo di ciclismo a cronometro | l’impresa a Imola

(Di venerdì 25 settembre 2020)è il primo italiano a vincere il titolo dideldi. L’impresa lungo il percorso di, dove il 24enne di Verbania ha battuto Wout Van Aert e tutti gli altri grandi favoriti, tra cui l’ormai ex maglia iridata, Rohan Dennis. Ha conquistato l’oro completando la propria prova in 35″54. L'articolodeldi: l’impresa aproviene da Il Fatto Quotidiano.

Il corridore di Vignone, nato a Verbania, domina la prova dei professionisti a Imola: è il primo italiano a riuscirci tra i professionisti. "Un sogno, festeggerò in famiglia" Per la prima volta da qua ...L’italiano Filippo Ganna da Vignone è il nuovo campione del mondo su strada a Imola per la prova a cronometro. Una straordinaria prova contro il tempo che premia con la maglia iridata il ciclista piem ...