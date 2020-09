Covid in Campania, la previsione choc: se continua così 15 mila positivi e 550 ricoverati (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19: crescono ancora i contagi in Campania (253 i positivi di ieri su 7.579 tamponi) e il trend dei positivi al Coronavirus, in proiezione al primo dicembre, farebbe lievitare il loro numero dai... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 settembre 2020)-19: crescono ancora i contagi in(253 idi ieri su 7.579 tamponi) e il trend deial Coronavirus, in proiezione al primo dicembre, farebbe lievitare il loro numero dai...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - Agenzia_Ansa : #Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, in Campania mascherine obbligatorie anche all'aperto #mascherine - juancar80 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle le c… - MaciTiozzo : RT @ap_elle: In Lombardia oggi 277 nuovi positivi su 20.431 tamponi; un positivo ogni 73 persone testate. In Campania oggi 253 nuovi positi… -