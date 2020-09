Caso Suarez | i legali della Juve chiamati in procura a Perugia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Luigi Chiappero e Maria Turco sono arrivati inper incontrare i pm nell’indagine su Luis(ANSA) – L’avvocato Luigi Chiappero, storico legale, e la collega Maria Turco sono arrivati inper incontrare i pm che indagano sull’esame d’italiano svolto da Luisall’università per stranieri di. Un esame “farsa” lo hanno definito i magistrati, per consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana. Chiappero e Turco vengono ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’università ...

TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - pisto_gol : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: 'Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - 2Mancuso : @LucchiCristiano @Elyrossonera Ieri hai sentito di chi parlavano al telefono (caso Suarez).?? - AlfonsoGattabr1 : RT @TgrRai: Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore sportivo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Successo di pubblico con tutte le messe in sicurezza del caso per l’VIII edizione del Premio La Fescina ... Non sono mancate all’appello la sezione Volto Social con Mila Suarez, la sezione Cabaret con ...TORINO - "L'unica certezza è che il professor Lorenzo Rocca ha sostenuto un interrogatorio davanti ai pubblici ministeri, chiarendo la sua posizione: l'esame di Luis Suarez si è svolto in maniera del ...